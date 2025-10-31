Australia il 17enne che muore colpito da una palla da cricket

In Australia un 17enne è morto durante gli allenamenti di cricket colpito da una palla lanciata con un dispositivo chiamato wanger. Ben Austin ha perso la vita prima di una partita locale di T20 a Melbourne. Indossava un casco ma non aveva il paracollo. Il campione di cricket Phillip Hughes è morto nel 2014 dopo essere stato colpito al collo da una palla durante una partita del campionato nazionale Sheffield Shield. Il lutto. Oggi 31 ottobre le le squadre di Victoria e Tasmania hanno esposto le mazze da cricket in segno di rispetto, indossato fasce nere al braccio e osservato un minuto di silenzio mentre l’immagine di Ben Austin veniva proiettata su un maxi schermo, prima di riprendere la partita del campionato nazionale a Melbourne. 🔗 Leggi su Open.online