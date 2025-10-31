Australia | 17enne muore colpito da una palla cricket in lutto

AGI - In Australia i giocatori di cricket sono in lutto dopo la morte di un atleta di 17 anni durante gli allenamenti colpito da una palla lanciata con un dispositivo chiamato 'wanger'. La vittima Ben Austin, ha perso la vita prima di una partita locale di T20 a Melbourne lo scorso mercoledì. Indossava un casco, ma secondo quanto riferito non portava il paracollo. L'episodio ha riportato alla mente il caso del campione di cricket Phillip Hughes, morto nel 2014 dopo essere stato colpito al collo da una palla durante una partita del campionato nazionale Sheffield Shield. Le squadre di Victoria e Tasmania hanno esposto le mazze da cricket in segno di rispetto, indossato fasce nere al braccio e osservato un minuto di silenzio mentre l'immagine di Ben Austin veniva proiettata su un maxi schermo, prima di riprendere la partita del campionato nazionale a Melbourne. 🔗 Leggi su Agi.it

