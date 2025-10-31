Ausl Romagna nei primi sei mesi del 2025 donazioni per oltre 2,4 milioni di euro Record nell' anno del covid

"La salute è un bene comune". Questo il filo conduttore del Collegio di Direzione di Ausl Romagna che mercoledì si è riunito con associazioni, fondazioni, imprese bancarie e aziende del territorio che negli ultimi anni hanno sostenuto in modo concreto la sanità pubblica romagnola attraverso.

Sabato 25 ottobre appuntamento organizzato dall'Unione della Romagna Faentina e dall'Ausl Romagna

L'AUSL Romagna liquida oltre 333.000 euro per risarcimenti sanitari - Cinque vertenze sanitarie definite in via transattiva: indennizzi fino a 193 mila euro per fatti tra il 2022 e il 2024

Sanità, l'attacco di Forza Italia sulla gestione dei conti dell'Emilia Romagna: "Disavanzo da 72 milioni per l'Ausl Romagna" - Un quadro finanziario preoccupante e segnali di criticità strutturali emergono dal bilancio dell'Ausl Romagna.

Valanga di ticket arretrati, Ausl Romagna: "Possibile rateizzare" - Le sta inviando l'Ausl Romagna ai cittadini che non hanno pagato alcune prestazioni tra il 2019 e il