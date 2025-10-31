Aurelia B24 | 70 anni di un' icona di stile pensata per gli americani

A fine ottobre del 1955 terminava la produzione di una delle spider più belle mai costruite. Fu disegnata da Pinin Farina, il suo parabrezza avvolgente strizzava l'occhio alle mode statunitensi degli Anni 50. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

aurelia b24 70 anniLa Mia Auto: tutte - Settant’anni fa, a fine ottobre 1955, usciva dagli stabilimenti di Torino la Lancia Aurelia B24 Spider numero 240. Da gazzetta.it

Al concorso eleganza "Vecchio Piemonte" 24 Aurelia b24 per i 70 anni del modello icona di eleganza - Lanciata a metà anni ’50, la Lancia Aurelia GT Spider, per tutti “B24” rappresenta una sintesi perfetta tra sportività, classe ed eccellenza costruttiva italiana. Scrive rainews.it

