Aumento pensioni 2026 | previsto un extra di 20 euro mensili per le minime le novità

Pensionipertutti.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026 potrebbe arrivare una novità importante per i pensionati italiani. Oltre alla consueta rivalutazione legata all’inflazione, la legge di Bilancio attualmente in discussione in Parlamento prevede un incremento fisso di 20 euro al mese per le pensioni minime. Un aumento non collegato ai dati ISTAT sul costo della vita, ma pensato come misura di sostegno straordinaria per chi percepisce trattamenti previdenziali e assistenziali più bassi. Aumento Pensioni 2026: cosa prevede la manovra in legge di Bilancio. Dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio, le pensioni minime beneficeranno quindi di due interventi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

