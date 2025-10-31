Aumenti su carne e uova crolla il gas | inflazione di ottobre giù all’1,2%
L’ inflazione frena: secondo i dati preliminari dell’I stat su ottobre 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, segna una variazione del -0,3% su base mensile e del +1,2% su base annua, in netto calo rispetto al +1,6% di settembre. Il rallentamento era atteso ed è più marcato del previsto. E riporta il tasso d’inflazione ai livelli di fine 2024, dopo mesi di andamenti altalenanti e un’estate caratterizzata da rialzi nel comparto energetico e alimentare. Energia e alimentari spingono al ribasso l’inflazione. La discesa dell’inflazione è dovuta soprattutto al forte ridimensionamento dei prezzi degli energetici regolamentati, che passano da un +13,9% a un -0,8% su base annua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
La frenata dell'inflazione a ottobre 2025 è trainata dal calo dei prezzi dell'energia e degli alimentari non lavorati, ma il carrello della spesa resta più caro del 2024
Prezzi all'ingrosso in aumento per gli ortaggi, le carni di bovino, di tacchino e per le uova.
Dalle zucchine alle uova, passando per carne bovina e burro, il quadro che emerge riflette gli effetti di condizioni climatiche avverse