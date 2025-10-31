Auger-Aliassime vola in semifinale a Parigi Musetti Finals a rischio | e si iscrive ad Atene

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ll canadese batte Vacherot e si porta a soli 90 punti dall'azzurro, costretto a giocare l'ultimo torneo. E se vincesse a Parigi, Lorenzo sarebbe definitivamente fuorigioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

