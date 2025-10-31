Auger-Aliassime travolge Vacherot ed è in semifinale a Parigi Vicino il sorpasso a Musetti

Felix Auger-Aliassime ha messo sempre più nel mirino Lorenzo Musetti. Il tennista canadese è il primo semifinalista del Masters 1000 di Parigi dopo aver travolto in due set il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Una vittoria pesantissima per Auger-Aliassime, che si avvicina sempre di più al tennista toscano nella Race e il sorpasso potrebbe arrivare proprio già qui a Parigi, visto che al canadese basterebbe arrivare in finale. Adesso Auger-Aliassime attende il vincente del quarto di finale tra l’australiano Alex De Minaur ed il kazako Alexander Bublik, anche lui ancora in corsa per sognare un posto a Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Auger-Aliassime travolge Vacherot ed è in semifinale a Parigi. Vicino il sorpasso a Musetti

News recenti che potrebbero piacerti

ATP Parigi: Auger-Aliassime rimonta Altmaier e resta in corsa per Torino. Ora Vacherot - X Vai su X

Auger-Aliassime resiste ad Altmaier e sale a 3395 punti nella race, a fronte dei 3685 punti di Musetti. Ai quarti il nativo di di Montreal affronterà Vacherot, che ha sconfitto il britannico Norrie - facebook.com Vai su Facebook

Musetti a rischio ATP Finals, Auger-Aliassime è a due vittorie dal sorpasso: ma Vacherot può salvare Lollo - Aliassime ha vinto anche contro Altmaier ed è a due vittorie dal sorpasso. Scrive sport.virgilio.it

Auger-Aliassime guarda in alto e parla della rincorsa a Lorenzo Musetti verso Torino - Nella lotta per le Atp Finals di Torino potrebbe avere un ruolo determinante anche la decisione di Novak Djokovic che è qualificato per le Atp Finals ma non ha ancora confermato se le giocherà oppure ... Da tennisworlditalia.com

ATP Parigi: Auger-Aliassime rimonta Altmaier e resta in corsa per Torino. Ora Vacherot - Aliassime resiste ad Altmaier e sale a 3395 punti nella race, a fronte dei 3685 punti di Musetti. Riporta ubitennis.com