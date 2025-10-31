Auger-Aliassime inguaia Lorenzo Musetti | necessario un torneo nell’ultima settimana
Felix Auger-Aliassime ha sconfitto il monegasco Valentin Vacherot con un perentorio 6-2, 6-2 e si è qualificato alle semifinali del Masters 1000 di Parigi. Il canadese ha chiuso la pratica in due rapidi set contro il fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi e ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il kazako Alexander Bublik e l’australiano Alex de Minaur. Il nostro Lorenzo Musetti è molto interessato dal cammino del nordamericano, perché i due sono in piena lotta per la qualificazione alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
