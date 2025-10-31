Maria Rosaria Boccia è sotto indagine a Roma per presunte interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano. Il gip ha disposto oggi, giovedì 30 ottobre, il sequestro preventivo di un file audio relativo a una conversazione tra Sangiuliano e la moglie, rimosso dai profili social di Boccia e da una testata campana online. L’operazione è stata svolta dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale, nell’ambito di un’inchiesta aperta dopo l’esposto dell’ex ministro. Boccia è indagata insieme a un giornalista della testata Anteprima24 per fatti risalenti ad agosto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Audio illecito, Boccia indagata: sequestro per la conversazione privata di Sangiuliano