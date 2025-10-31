Audio illecito Boccia indagata | sequestro per la conversazione privata di Sangiuliano

Ilfogliettone.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia è sotto indagine a Roma per presunte interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano. Il gip ha disposto oggi, giovedì 30 ottobre, il sequestro preventivo di un file audio relativo a una conversazione tra Sangiuliano e la moglie, rimosso dai profili social di Boccia e da una testata campana online. L’operazione è stata svolta dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale, nell’ambito di un’inchiesta aperta dopo l’esposto dell’ex ministro. Boccia è indagata insieme a un giornalista della testata Anteprima24 per fatti risalenti ad agosto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

audio illecito boccia indagata sequestro per la conversazione privata di sangiuliano

© Ilfogliettone.it - Audio illecito, Boccia indagata: sequestro per la conversazione privata di Sangiuliano

Argomenti simili trattati di recente

audio illecito boccia indagataAudio Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite: sequestrato il file - Sequestrati i messaggi che mi mandava perché materiale scotta” ... Secondo msn.com

audio illecito boccia indagataAudio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite. L'influencer: "Temono la verità" - Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai ... Come scrive iltempo.it

audio illecito boccia indagataMaria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite, diffuse l'audio tra Sangiuliano e la moglie - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Audio Illecito Boccia Indagata