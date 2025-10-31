Audio illecito Boccia indagata | sequestro per la conversazione privata di Sangiuliano
Maria Rosaria Boccia è sotto indagine a Roma per presunte interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano. Il gip ha disposto oggi, giovedì 30 ottobre, il sequestro preventivo di un file audio relativo a una conversazione tra Sangiuliano e la moglie, rimosso dai profili social di Boccia e da una testata campana online. L’operazione è stata svolta dai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale, nell’ambito di un’inchiesta aperta dopo l’esposto dell’ex ministro. Boccia è indagata insieme a un giornalista della testata Anteprima24 per fatti risalenti ad agosto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Argomenti simili trattati di recente
"È tempo di ristabilire la verità dei fatti" Federica Corsini interviene dopo la sanzione della Privacy alla Rai: “L’audio era illecito, io sono la vera vittima” - facebook.com Vai su Facebook
Audio Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite: sequestrato il file - Sequestrati i messaggi che mi mandava perché materiale scotta” ... Secondo msn.com
Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite. L'influencer: "Temono la verità" - Il gip di Roma ha disposto il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie dai ... Come scrive iltempo.it
Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite, diffuse l'audio tra Sangiuliano e la moglie - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Secondo msn.com