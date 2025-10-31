Atto sessuale durante il colloquio a Rebibbia davanti a figlio minorenne | detenuta a processo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il fatto. Un episodio shock si è verificato nel carcere romano di Rebibbia, dove una detenuta di 37 anni avrebbe avuto un rapporto sessuale con il marito durante un colloquio, alla presenza del figlio minorenne. Secondo la ricostruzione, la polizia penitenziaria ha assistito alla scena tramite le telecamere di sorveglianza: l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni, mentre la donna, con i vestiti sollevati, si sarebbe seduta sopra di lui, nonostante la presenza del bambino. L’intervento della polizia e l’apertura del processo. L’atto è stato interrotto dagli agenti, che sono entrati immediatamente nella sala colloqui per fermare la coppia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

