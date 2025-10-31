Attività fisica nonostante il certificato medico licenziamento confermato
Nei rapporti di lavoro, il buon senso è sempre un fedele alleato. È sufficiente ragionare per poco tempo per capire se un certo comportamento rischia di rompere quel legame di fiducia, che si è stabilito con l’azienda o il datore al momento dell’assunzione. Una recente sentenza della sezione Lavoro della Corte di Cassazione, la n. 283672025, affronta e decide un caso pratico, ma è di orientamento per tutti i lavoratori, ribadendo un principio giurisprudenziale di grande valore. Scopriamo insieme qual è e a che cosa è preferibile fare molta attenzione, per evitare brutte sorprese e la fine anticipata del rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
