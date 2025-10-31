Attività di noleggio auto aperta nonostante il divieto | nei guai il titolare
La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità, dopo aver accertato che continuava a esercitare la propria attività commerciale nonostante un divieto imposto dalla Prefettura.L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
