Attività di noleggio auto aperta nonostante il divieto | nei guai il titolare

Casertanews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo per inosservanza di un provvedimento dell’Autorità, dopo aver accertato che continuava a esercitare la propria attività commerciale nonostante un divieto imposto dalla Prefettura.L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

