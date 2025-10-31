Attenzione agli eccessi di dolci e alcolici ad Halloween il corpo non recupera per Natale | le raccomandazioni dell’esperto

La cacca ai dolci è, insieme al “terrore” il cuore di Halloween: montagne di cioccolatini e dolciumi vari sono il desiderio di ogni bambino per stasera. Ma guai ad esagerare soprattutto considerando il poco tempo che intercorre tra Halloween e Natale. È l’allarme lanciato dall’immunologo clinico Mauro Minelli, docente di Nutrizione umana all’università Lum, sentito dal Messaggero che ha sottolineato come oggi ci sia “la tendenza sempre più diffusa a confondere la sera del 31 ottobre con una sorta di prova generale delle abbuffate natalizie. Trovarsi già a fine ottobre a gestire un’eccessiva convivialità, ricca di portate e alcolici fuori programma, significa far partire male il periodo di fine anno per definizione ritenuto il più propizio per appesantimenti e turbe metaboliche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

