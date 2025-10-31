Attacco sempre più imminente La notizia su Donald Trump è appena arrivata

Tvzap.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela si trovano a un nuovo biviocruciale. Secondo quanto riportato da fonti come il Miami Herald e il Wall Street Journal, l’amministrazione guidata da Donald Trump avrebbe pianificato una serie di attacchi militari mirati contro obiettivi strategici legati al regime di Nicolás Maduro. Le indiscrezioni parlano di un’azione “imminente”, da eseguire nel giro di ore o, al massimo, di pochi giorni. L’operazione, secondo le informazioni trapelate, avrebbe come scopo principale quello di colpire il cartello della droga Soles, una potente organizzazione criminale accusata da Washington di essere controllata dallo stesso Maduro e dai suoi uomini più fidati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

attacco sempre pi249 imminente la notizia su donald trump 232 appena arrivata

© Tvzap.it - “Attacco sempre più imminente”. La notizia su Donald Trump è appena arrivata

Leggi anche questi approfondimenti

attacco pi249 imminente notiziaIsraele attacca nuovamente la Striscia: "Minaccia terroristica imminente" - Obiettivo dell'attacco un deposito di armi nel nord di Gaza. Lo riporta huffingtonpost.it

attacco pi249 imminente notizia"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... Si legge su huffingtonpost.it

Flotilla, il video choc di un attivista: "Ci stiamo preparando a un attacco imminente" - coordinatore generale di Progressive International e attivista a bordo della Flotilla per Gaza, ha lanciato un allarme su X (ex Twitter): “Ci stiamo preparando a un attacco imminente. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Pi249 Imminente Notizia