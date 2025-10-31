Attacco sempre più imminente La notizia su Donald Trump è appena arrivata

Le relazioni tra Stati Uniti e Venezuela si trovano a un nuovo biviocruciale. Secondo quanto riportato da fonti come il Miami Herald e il Wall Street Journal, l'amministrazione guidata da Donald Trump avrebbe pianificato una serie di attacchi militari mirati contro obiettivi strategici legati al regime di Nicolás Maduro. Le indiscrezioni parlano di un'azione "imminente", da eseguire nel giro di ore o, al massimo, di pochi giorni. L'operazione, secondo le informazioni trapelate, avrebbe come scopo principale quello di colpire il cartello della droga Soles, una potente organizzazione criminale accusata da Washington di essere controllata dallo stesso Maduro e dai suoi uomini più fidati.

