Attacco imminente alle basi del Venezuela Perché gli Usa mettono il mirino il Cartel de los soles il cartello di Maduro

Fase uno: distruggere le strutture del Cartel de los soles, l’organizzazione che secondo gli Stati Uniti è guidata da alti esponenti militari del regime venezuelano e dallo stesso presidente Maduro. Questa attività, secondo i media americani Wall Street Journal e Miami Herald, è “imminente”. Il quotidiano della Florida scrive: “L’amministrazione Trump ha deciso di attaccare le installazioni militari all’interno del Venezuela e gli attacchi potrebbero verificarsi in qualsiasi momento”. Le fonti ascoltate dall’Herald indicano che gli obiettivi potrebbero essere colpiti per via aerea nel giro di pochi giorni o addirittura di ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

