Attacco imminente alle basi del Venezuela Perché gli Usa mettono il mirino il Cartel de los soles il cartello di Maduro

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fase uno: distruggere le strutture del Cartel de los soles, l’organizzazione che secondo gli Stati Uniti è guidata da alti esponenti militari del regime venezuelano e dallo stesso presidente Maduro. Questa attività, secondo i media americani Wall Street Journal e Miami Herald, è “imminente”. Il quotidiano della Florida scrive: “L’amministrazione Trump ha deciso di attaccare le installazioni militari all’interno del Venezuela e gli attacchi potrebbero verificarsi in qualsiasi momento”. Le fonti ascoltate dall’Herald indicano che gli obiettivi potrebbero essere colpiti per via aerea nel giro di pochi giorni o addirittura di ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

attacco imminente alle basi del venezuela perch233 gli usa mettono il mirino il cartel de los soles il cartello di maduro

© Ilfattoquotidiano.it - “Attacco imminente alle basi del Venezuela”. Perché gli Usa mettono il mirino il Cartel de los soles, il “cartello di Maduro”

Altri contenuti sullo stesso argomento

attacco imminente basi venezuelaVenezuela, gli Stati Uniti pronti a colpire le basi dei narcos legati a Maduro. «Attacco imminente» – La diretta - Secondo il Miami Herald e il Wall Street Journal, Washington valuta raid aerei contro il cartello Soles. Segnala msn.com

attacco imminente basi venezuelaVenezuela, attacco Usa imminente: "Individuati obiettivi militari e dei narcos". Maduro traballa - L'Amministrazione Trump ha individuato potenziali obiettivi in Venezuela, tra cui strutture militari sospettate di essere utilizzate per il ... Da iltempo.it

attacco imminente basi venezuelaCrisi USA-Venezuela: «Attacco ai narcos imminente» - Secondo i media statunitensi, Trump starebbe per dare l'ok a un'operazione militare contro le basi dei narcotrafficanti ... Segnala tio.ch

Cerca Video su questo argomento: Attacco Imminente Basi Venezuela