Attacco a Spalletti dopo il suo passaggio alla Juventus | spunta lo striscione FOTO
Luciano Spalletti, dopo l’annuncio del suo passaggio alla Juventus, è finito nel mirino di un gruppo di tifosi del Napoli, che hanno espresso la propria disapprovazione con un comunicato molto duro. Il gruppo ha manifestato il suo disappunto attraverso uno striscione del gruppo ‘Anima Azzurra’, con sede al Rione Sanità, che recita la frase “Uomini infami, destini infami”, accusando l’ex allenatore del Napoli di tradimento e falsità. Le accuse contro Spalletti. Il gruppo di tifosi ha reagito con veemenza al trasferimento di Spalletti alla Juventus, uno dei club storicamente rivali del Napoli. Con un messaggio chiaro e senza mezzi termini, hanno definito Spalletti “infame”, “falso” e “traditore”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
