Atp Parigi Sinner vs Shelton | l’Italia col fiato sospeso

Il cammino di Jannik Sinner nel prestigioso torneo Masters 1000 di Parigi prosegue con determinazione, portandolo ad affrontare il quarto turno in una sfida cruciale che si terrà stasera alle ore 19 italiane. L’avversario dell’azzurro è lo statunitense Ben Shelton, un giocatore giovane e talentuoso che promette un incontro ad alta intensità. La partita assume un significato ancora maggiore in virtù degli sviluppi recenti nel ranking mondiale. Con l’inattesa eliminazione di uno dei suoi principali competitor, Carlos Alcaraz, la corsa di Sinner per riconquistare la posizione di numero uno nella classifica ATP ha ricevuto una spinta significativa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

