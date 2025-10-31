Atp Parigi Sinner rivuole lo scettro da numero uno battuto Shelton in due set doppio 6-3
Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro batte in due set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-3. In semifinale Sinner incontrerà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev. 🔗 Leggi su Feedpress.me
