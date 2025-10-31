Atp Parigi Bercy 2025 Sinner-Shelton oggi in campo | orari e dove vedere la partita in tv
Jannik Sinner oggi scende in campo contro Ben Shelton all’ Atp Parigi Bercy 2025. L’azzurro n°2 del mondo e lo statunitense n°7 si sfideranno alle 19 per i quarti di finale del Masters 1000 francese. Chi vince vola in semifinale contro il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n°13) e il tedesco Alexander Zverev (n°3). Nella parte alta del tabellone ci sono il monegasco Valentin Vacherot (n°40) contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) e il kazako Alexander Bublik (n°16) contro l’australiano Alex de Minaur (n°6). Quarter-Finals Calling!? @janniksin takes out Cerundolo 7-5 6-1 to advance in Paris #RolexParisMasters pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Scopri altri approfondimenti
TENNIS | Atp Parigi Bercy, Sinner batte Cerundolo e approda ai quarti: ora sfida contro Shelton https://gazzettadelsud.it/?p=2122159 - facebook.com Vai su Facebook
Atp Parigi Bercy 2025, Sinner e Sonego oggi in campo: orari e dove vederli L'altoatesino sfida Cerundolo - X Vai su X
ATP Masters 1000, Parigi: ecco il tabellone dei quarti di finale! - ATP Masters 1000, Parigi: di seguito troverete il tabellone dei quarti finale del Rolex Paris Masters con tutti gli accoppiamenti! Come scrive generationsport.it
DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2025/ Sonego Medvedev video streaming tv: Shelton regola Rublev! (30 ottobre) - Diretta Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: oggi in programma tutti gli ottavi di finale con Lorenzo Sonego che sfida Daniil Medvedev. Riporta ilsussidiario.net
DIRETTA ATP PARIGI BERCY 2025/ Musetti Sonego video streaming tv: Zverev si salva al terzo! (29 ottobre 2025) - Diretta Atp Parigi Bercy 2025 streaming video tv: oltre all'esordio di Jannik Sinner la giornata del Masters 1000 propone Musetti Sonego. Riporta ilsussidiario.net