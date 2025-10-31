Atp Parigi Bercy 2025 Sinner-Shelton oggi in campo | orari e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner oggi scende in campo contro Ben Shelton all’ Atp Parigi Bercy 2025. L’azzurro n°2 del mondo e lo statunitense n°7 si sfideranno alle 19 per i quarti di finale del Masters 1000 francese. Chi vince vola in semifinale contro il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (n°13) e il tedesco Alexander Zverev (n°3). Nella parte alta del tabellone ci sono il monegasco Valentin Vacherot (n°40) contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n°10) e il kazako Alexander Bublik (n°16) contro l’australiano Alex de Minaur (n°6). Quarter-Finals Calling!? @janniksin takes out Cerundolo 7-5 6-1 to advance in Paris #RolexParisMasters pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

