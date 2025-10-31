Atp Parigi Bercy 2025 Sinner è in semifinale | Shelton battuto in due set
Jannik Sinner approda alle semifinali dell’ Atp di Parigi, ultimo Masters della stagione. L’altotesino ha superato in due set lo statunitense Ben Shelton, numero 7 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 9?. L’azzurro, alla sua prima semifinale al torneo Parigi, per l’accesso in finale sfiderà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. Just. Too. Good. Jannik Sinner is into his FIRST #RolexParisMasters semi-final! pic.twitter.comEedAyjGdeo — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 31, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
