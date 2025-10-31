ATP Parigi 2025 Jannik Sinner sfida Shelton per la semifinale Musetti spera in Vacherot
È tempo di quarti di finale per il torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. Tutto pronto per vivere una nuova tappa nella corsa verso la conquista degli ultimi posti per le Finals di Torino. Jannik Sinner deve superare l’esame Shelton per alimentare le possibilità di tornare numero uno. Negli altri incontri Vacherot prova a fermare le ambizioni di Finals di Aliassime per proseguire la sua scalata in classifica, de Minaur affronta l’imprevedibile talento cristallino di Bublik e Medvedev ritrova Zverev. Nell’incontro di apertura Valentin Vacherot, reduce da una serie di nove vittorie negli ultimi due Master 1000, vuole continuare la sua inarrestabile ascesa e prolungare la favola di un giocatore che ad inizio mese era ancora numero 204 contro Felix Auger-Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it
