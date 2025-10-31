Il kazako Alexander Bublik va in semifinale nell’ ATP Masters 1000 di Parigi e resta in corsa per la qualificazione alle ATP Finals 2025 di tennis: nei quarti di finale il numero 13 del seeding rimonta e batte l’ australiano Alex de Minaur, accreditato della sesta testa di serie, con lo score di 6-7 (5) 6-4 7-5 dopo due ore e 25 minuti di aspra battaglia sportiva e domani nel penultimo atto sfiderà il numero 9 del tabellone, il canadese Felix Auger-Aliassime, in uno scontro che tanto dirà nella corsa all’ ultimo posto per le Finals, con Lorenzo Musetti spettatore interessato. Il primo set vive a lungo sul filo dell’equilibrio, con poche occasioni, da una parte e dall’altra, per spezzare la parità: la prima palla break arriva nell’ottavo gioco, ma Bublik non la sfrutta, mentre nell’undicesimo gioco è il kazako a salvarsi, a sua volta da 30-40. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Parigi 2025, Alexander Bublik rimonta Alex de Minaur e resta in corsa per le ATP Finals