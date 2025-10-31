atp il salone del libro ritorna con talk tra sport e libri a casa tennis

“Storie di vita, coraggio e lealtà nello sport” raccontate attraverso libri a tema in occasione delle ATP a Torino. Questo vuole essere il “collante letterario” della terza edizione dei talk “Fuoriclasse Live – Storie e protagonisti dello sport fuori dal campo di gioco” e la cerimonia conclusiva della IV edizione del “Premio di letteratura sportiva Gianni Mura” organizzate a Torino, da . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

