Atp il Salone del Libro ritorna con talk tra Sport e Libri a Casa Tennis
“Storie di vita, coraggio e lealtà nello sport” raccontate attraverso libri a tema in occasione delle ATP a Torino. Questo vuole essere il “collante letterario” della terza edizione dei talk “Fuoriclasse Live – Storie e protagonisti dello sport fuori dal campo di gioco” e la cerimonia conclusiva della IV edizione del “Premio di letteratura sportiva Gianni Mura” organizzate a Torino, da . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anche quest'anno torna "Un libro tante scuole", il progetto di lettura condivisa del Salone del Libro di Torino rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. E quest'anno leggere (e ascoltare) insieme sarà ancora più bello grazie alla collaborazione con @stor - facebook.com Vai su Facebook
al Salone internazionale del libro - Un libro è un lasciapassare, che fa entrare nella vita degli altri, aiuta a trovare risposte e domande, ... Segnala corriereadriatico.it
Salone del libro, il reportage a fumetti di Claudio Marinaccio - Anche quelle che costituiscono il brusio di fondo prodotto dalle migliaia di visitatori tra gli stand del Salone del LIbro. tg24.sky.it scrive
Nuovo record al Salone del Libro, 231mila visitatori - 000 i visitatori del Salone di Libro di Torino che chiude oggi la sua 37/a edizione al Lingotto Fiere. Segnala ansa.it