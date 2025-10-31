Atp Finals 2025 strada in salita Musetti se Auger-Aliassime va in finale a Parigi

Si fa sempre più in salita la corsa di Lorenzo Musetti per ottenere il pass alle Atp Finals. L’approdo in semifinale all’Atp di Parigi di Felix Auger-Aliassime aumenta le chance del canadese di sorpassare il carrarino, attualmente numero 8 del ranking. Musetti occupa attualmente l’ottava posizione con 3.685 punti all’attivo dopo aver perso al secondo turno sul cemento della capitale francese contro Lorenzo Sonego. Auger-Aliassime insegue a quota 3.595, con la possibilità di superarlo in caso di accesso all’atto conclusivo (3.845) e con la chance di conquistare matematicamente il pass per le Finals in caso di trionfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atp Finals 2025, strada in salita Musetti se Auger-Aliassime va in finale a Parigi

