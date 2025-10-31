Atm nuovo bando per altri dieci autisti
Dopo i primi venti Atm avvia una nuova selezione pubblica per assumere altri dieci autisti da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale. Sul sito istituzionale della società per azioni è stato pubblicato oggi il bando relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
Il nuovo bando dedicato ai progetti artistici e culturali come motore di inclusione, innovazione e crescita delle comunità locali - facebook.com Vai su Facebook
Aste immobiliari INPS, nuovo bando d'asta per immobili a Padova. La scadenza della presentazione delle offerte è fissata alle ore 17:00 del 22 ottobre 2025 http://rb.gy/3vqh9w Inps Informa - X Vai su X
ATM Messina cerca dieci nuovi autisti: pubblicato il bando sul sito dell’azienda - ATM avvia una nuova selezione pubblica per assumere dieci autisti da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale. Riporta msn.com