Atm nuovo bando per altri dieci autisti

Messinatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i primi venti Atm avvia una nuova selezione pubblica per assumere altri dieci autisti da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale. Sul sito istituzionale della società per azioni è stato pubblicato oggi il bando relativo alla selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

atm nuovo bando dieciATM Messina cerca dieci nuovi autisti: pubblicato il bando sul sito dell’azienda - ATM avvia una nuova selezione pubblica per assumere dieci autisti da impiegare nel servizio di trasporto pubblico locale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atm Nuovo Bando Dieci