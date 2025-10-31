Atletico Madrid-Siviglia sabato 01 novembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Colchoneros favoriti
Dopo la preziosa vittoria per 2-0 a La Cartuja contro il Betis, la prima vittoria esterna della stagione, l’Atletico Madrid cercherà di estendere la sua striscia vincente al Metropolitano contro il Siviglia. Quella della settimana scorsa è stata una vittoria importante per la squadra d Simeone, una bella reazione dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Arsenal in Champions League. A . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Il calciatore dell'Atletico Madrid ha pubblicato su Instagram un video nel quale ha annunciato che presto allargherà la famiglia con un maschietto #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
GOL | Arsenal 2-0 Atletico Madrid ? 64' Martinelli - X Vai su X
Pronostico Atletico Madrid-Siviglia: almeno in casa non passa nessuno - Siviglia è una gara dell'undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Riporta ilveggente.it
Pronostico Atlético Madrid vs Siviglia – 1 Novembre 2025 - Siviglia per il confronto de La Liga in programma il 1 Novembre 2025 alle 16:15 al Metropolitano Stadio promette emozioni ... Da news-sports.it
Atletico Madrid - Siviglia nel segno della Lazio: Simeone e Almeyda si ritrovano - Nella giornata di domani, infatti, si sfideranno l'Atletico Madrid di Simeone e il Siviglia di Almeyda, con ... Segnala lalaziosiamonoi.it