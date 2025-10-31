Atletica leggera Il senese Fabrizio Finetti stupisce ancora E’ campione d’Europa di salto in alto Master | Stacco qualche giorno e poi ricomincio

Fabrizio Finetti (nella foto a destra), atleta della UISP Atletica Siena, è campione d’Europa di salto in alto Master, categoria M 65. Il sogno di Finetti si è coronato a Madeira dove si sono svolti gli europei di atletica leggera Over 35 dal 9 al 19 ottobre. In Portogallo, Finetti ha dominato la gara raggiungendo la misura di 1,55 metri e lasciando sul secondo gradino del podio 3 avversari giunti a pari merito con 1,50. Ma a Madeira Finetti ha conquistato anche un argento nel salto triplo M 60, arrendendosi per 4 centimetri solo al polacco Musial: 10.74 metri il salto di Musial, Finetti è arrivato a 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

