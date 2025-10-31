Athekame e De Winter selfie e autografi con i tifosi in centro città

31 ott 2025

Al flagship store di via Dante in pieno centro a Milano, i tifosi rossoneri hanno potuto incontrare Zachary Athekame e Koni De Winter, entrambi acquistati la scorsa estate. I due difensori hanno regalato selfie e autografi ai tanti giovani presenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

