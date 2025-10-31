Athekame e De Winter selfie e autografi con i tifosi in centro città

Al flagship store di via Dante in pieno centro a Milano, i tifosi rossoneri hanno potuto incontrare Zachary Athekame e Koni De Winter, entrambi acquistati la scorsa estate. I due difensori hanno regalato selfie e autografi ai tanti giovani presenti.

INCONTRA I TALENTI! Athekame e De Winter ti aspettano al Flagship Store di Via Dante domani, 31 ottobre, alle 17:00! APPUNTAMENTO: I due giovani «protagonisti in maglia rossonera» saluteranno i tifosi prima del big match contro la Roma. - X Vai su X

FORMAZIONE.. MILAN (3-5-2) UFFICIALE Maignan Tomori, Gabbia, Pavlovic Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi Gimenez, Leao A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Athekame, De Winter, Nkunku, Loftus-Cheek, (e gli altri a disposizione). A - facebook.com Vai su Facebook

Milan, doppia fumata bianca: è fatta per De Winter e Athekame - Dopo aver egregiamente completato il centrocampo, il Milan mette i tasselli a posto anche in difesa. Secondo gazzetta.it