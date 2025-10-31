Atessa Fratelli d’Italia contro la stabilizzazione in Comune | Procedura viziata il sindaco faccia un passo indietro
Una procedura “non solo discutibile sul piano politico, ma anche viziata sul piano normativo”. È l’accusa lanciata dal circolo Fratelli d’Italia di Atessa in merito alla recente stabilizzazione di un dipendente comunale inizialmente assunto a tempo determinato nello staff del sindaco. Il caso è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Stabilizzazione di un dipendente pubblico, l'amministrazione comunale di Atessa replica ai circoli cittadini di Fratelli d'Italia e Forza Italia. SEGRETARI di F.d.I. e di F.I. DITECI QUALI “CONCORSI DURISSIMI “ AVETE SUPERATO Da difensori d’ufficio di ogni g - facebook.com Vai su Facebook