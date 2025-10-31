Atassia di Friedreich | riconoscere i segnali precoci di una malattia rara e ancora invisibile

Patologia genetica che compromette equilibrio e coordinazione, l'Atassia di Friedreich colpisce una o due persone ogni 50mila a livello mondiale. Oggi è al centro della campagna #ChallengeYourBalance, promossa dall'Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche e Biogen: una linea gialla su TikTok per sensibilizzare sui primi segnali spesso ignorati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

