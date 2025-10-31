Atalanta si ferma Maldini I convocati | assenti anche de Roon e Kolasinac
CALCIO. Verso la decima giornata di Serie A, Juric ne chiama 22: Bakker e Scalvini completano la lista degli indisponibili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Altre letture consigliate
Il capitano dell'Atalanta non parte per il Friuli dopo l'acciacco. Si ferma anche Maldini, non convocato Kolasinac La lista - facebook.com Vai su Facebook
#Atalanta non sa più vincere, #Vardy la ferma sull'1-1 #cremoneseatalanta #SerieAEnilive #theonetv7 Seguteci su @TheOnetv7 - X Vai su X
Atalanta, si ferma Maldini. I convocati: assenti anche de Roon e Kolasinac - Verso la decima giornata di Serie A, i convocati di Juric per Udinese- Come scrive ecodibergamo.it
Atalanta: Daniel Maldini salta la trasferta di Udine - Tra i convocati dell'Atalanta per la trasferta di sabato con l'Udinese non c'è nemmeno Daniel Maldini. Lo riporta ansa.it
L’Atalanta a Udine senza Maldini, de Roon e Kolasinac. Ma tanta scelta per la formazione - Le ultime di formazione in casa Atalanta verso la sfida di sabato 1° novembre sul campo dell'Udinese. Come scrive ecodibergamo.it