Asta pubblica per l' alienazione di Masseria Tavernese | si parte da 4.320000 euro
FASANO - Il Comune di Fasano annuncia l'avvio della procedura per l'alienazione di uno dei suoi beni più affascinanti e di potenziale strategico: la Masseria Tavernese, situata nella suggestiva Contrada Tuppina di Sotto. Si tratta di un'opportunità straordinaria rivolta a investitori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
