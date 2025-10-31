Assunta Legnante si racconta | Sapevo di poter diventare cieca facendo sport e non ho avuto paura
Assunta Legnante, è stata ospite di OA Focus, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha parlato della sua carriera passando da lanciatrice d’élite con record italiani ad icona del movimento paralimpico, dal record indoor di 19.20 metri a Genova all’aggravarsi del glaucoma ed alla decisione di reinventarsi nel mondo paralimpico. Gli inizi nello sport con il volley: “ Ho iniziato a lanciare il peso all’età di 13-14 anni, ma è stato per caso, nel senso che io ero una pallavolista, e poi per alcune sliding doors sono arrivata sempre con una palla in mano, però un po’ più pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it
