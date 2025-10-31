Assolta la madre accusata di non aver fermato gli abusi sulla figlia | Il fatto non sussiste

Paura di perdere la figlia e dell’uomo che la picchiava e così per una donna di 26 anni è arrivata un’assoluzione perché il “fatto non sussiste” dopo essere stata precedentemente condannata per aver permesso abusi sessuali sulla bambina. A emettere la sentenza nel processo di revisione è stata la Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania. L’imputata come, come ricostruisce il quotidiano La Sicilia che pubblica la notizia, era stata condannata a sei anni e alla perdita della potestà genitoriale. I fatti, come ricostruisce il quotidiano La Sicilia che pubblica la notizia, sono avvenuti a Noto (Siracusa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

