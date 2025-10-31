Assolta la madre accusata di non aver fermato gli abusi sulla figlia | Il fatto non sussiste
Paura di perdere la figlia e dell’uomo che la picchiava e così per una donna di 26 anni è arrivata un’assoluzione perché il “fatto non sussiste” dopo essere stata precedentemente condannata per aver permesso abusi sessuali sulla bambina. A emettere la sentenza nel processo di revisione è stata la Corte d’appello di Messina, sollecitata dalla Procura generale di Catania. L’imputata come, come ricostruisce il quotidiano La Sicilia che pubblica la notizia, era stata condannata a sei anni e alla perdita della potestà genitoriale. I fatti, come ricostruisce il quotidiano La Sicilia che pubblica la notizia, sono avvenuti a Noto (Siracusa). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E' stato definitivamente assolto dalla Cassazione Alex Pompa: il 23enne che uccise il padre per difendere la madre agì per legittima difesa - facebook.com Vai su Facebook
Uccise il padre per difendere la madre, Alex Pompa assolto definitivamente da Cassazione - X Vai su X
Uccise il padre per difendere la madre, Alex Cotoia assolto definitivamente da Cassazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Uccise il padre per difendere la madre, Alex Cotoia assolto definitivamente da Cassazione ... Scrive tg24.sky.it
Alla sbarra per aver investito il marito: assolta - Il tribunale ha stabilito che il fatto non sussiste per una 46enne di Novafeltria accusata di avere ferito il compagno al culmine di una lite ... Riporta msn.com
L'ex magnate Benko e l'accusa ricorrono contro la sentenza - Sia l'accusa che l'imputato, l'ex magnate austriaco René Benko, hanno annunciato ricorso contro la sentenza della Corte d'Assise di Innsbruck per bancarotta fraudolenta nell ... Riporta msn.com