' Assi di connessione' via alla posa della passerella ciclopedonale tra Mura e Darsena - FOTO

Ferraratoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il percorso di attuazione del progetto ‘Assi di connessione’, intervento strategico di rigenerazione urbana volto a ridisegnare e valorizzare l’area della Darsena cittadina. In questi giorni, in via Rampari di San Paolo, hanno preso avvio le operazioni di cantierizzazione per la posa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

