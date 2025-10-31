' Assi di connessione' via alla posa della passerella ciclopedonale tra Mura e Darsena - FOTO
Prosegue il percorso di attuazione del progetto ‘Assi di connessione’, intervento strategico di rigenerazione urbana volto a ridisegnare e valorizzare l’area della Darsena cittadina. In questi giorni, in via Rampari di San Paolo, hanno preso avvio le operazioni di cantierizzazione per la posa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sabato 8 Novembre ORE 15 Un ciclo di incontri sulla CONNESSIONE NELLA COPPIA. Condotto da Agnese Voltolini e Jorgo Mishto con gli assistenti di Mariposa. I passi base del tango in asse, in autonomia ma anche in ascolto ed in massima connessione c - facebook.com Vai su Facebook
ASSI DI CONNESSIONE: AVVIATA LA POSA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE AEREA SU RAMPARI DI SAN PAOLO. CONNETTERÀ LE MURA ALLA DARSENA - ASSI DI CONNESSIONE: AVVIATA LA POSA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE AEREA SU RAMPARI DI SAN PAOLO. Riporta cronacacomune.it