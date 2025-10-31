Assassino a Venezia | tutti gli indizi sull’identità del serial killer

Nel corso del film, ci sono molti indizi ben congegnati sull’identità dell’assassino di Assassinio a Venezia ( qui la recensione ). In vero stile giallo, questi indizi ben disseminati sono anche uno degli elementi più soddisfacenti del film, poiché consentono agli spettatori di ricostruire il mistero insieme a Hercule Poirot, il detective baffuto e di prim’ordine interpretato da Kenneth Branagh. Terzo capitolo della serie di adattamenti di Poirot realizzati da Branagh, Assassinio a Venezia si discosta dal racconto di Agatha Christie Hallowe’en Party. 🔗 Leggi su Cinefilos.it