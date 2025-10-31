Assassinio a Venezia 2023 come finisce | spiegazione finale

Assassinio a Venezia è un film del 2023 diretto da Kenneth Branagh. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Poirot e la strage degli innocenti, di Agatha Christie. Inoltre, è il terzo capitolo della saga su Poirot, dopo Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo. Questa volta siamo a Venezia, nel secolo del dopoguerra e non in Inghilterra come nel romanzo. La trama prende inizio durante la vigilia di Ognissanti quando Hercule Poirot, che è andato in pensione, viene invitato da un’amica a una seduta spiritica nel palazzo della cantante Rowena Drake. Ma ecco che avviene un omicidio tra gli ospiti e Poirot torna in azione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com