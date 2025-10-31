Assassinio a Venezia 2023 come finisce | spiegazione finale
Assassinio a Venezia è un film del 2023 diretto da Kenneth Branagh. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo Poirot e la strage degli innocenti, di Agatha Christie. Inoltre, è il terzo capitolo della saga su Poirot, dopo Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo. Questa volta siamo a Venezia, nel secolo del dopoguerra e non in Inghilterra come nel romanzo. La trama prende inizio durante la vigilia di Ognissanti quando Hercule Poirot, che è andato in pensione, viene invitato da un’amica a una seduta spiritica nel palazzo della cantante Rowena Drake. Ma ecco che avviene un omicidio tra gli ospiti e Poirot torna in azione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Approfondisci con queste news
La morte è solo l'inizio. Ma la notte di Halloween si trasforma in un incubo... Basato su "Poirot e la strage degli innocenti". Disponibile anche in lingua originale. Venerdì in prima serata Rai2. #cinemaitv #assassinioavenezia #RadiocorriereTv https://bit.ly/4240k - facebook.com Vai su Facebook
"Assassinio a Venezia": come finisce, trama e locations del terzo capitolo della saga su Hercule Poirot - Scopri come finisce "Assassinio a Venezia", il terzo capitolo della saga di Hercule Poirot firmata da Kenneth Branagh: trama, colpi di scena e location mozzafiato nella Venezia più misteriosa del cine ... Segnala tag24.it
Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora - I programmi della serata di venerdì 31 ottobre 2025: Carlo Conti con Tale e Quale affronta Tradimento, Propaganda e le novità clamorose di Gianluigi Nuzzi. Si legge su libero.it