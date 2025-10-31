Assale infermiera con le forbici e ne picchia un'altra a calci in pancia | panico all'ospedale Pellegrini

Paziente si infuria al Pronto Soccorso del Pellegrini e aggredisce infermiera e Oss, ferendola: 10 giorni di prognosi. Bloccato dalla Polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Non vuole lasciare l'ospedale e assale un infermiere e un vigilantes, 32enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di lesioni a personale sanitario - facebook.com Vai su Facebook

Assale infermiera con le forbici e ne picchia un’altra a calci in pancia: panico all’ospedale Pellegrini - Paziente si infuria al Pronto Soccorso del Pellegrini e aggredisce infermiera e Oss, ferendola: 10 giorni di prognosi ... fanpage.it scrive