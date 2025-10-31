Asp oltre 2.500 esami gratis in meno di una settimana | nuove tappe a Lascari e Palermo
Sono ben 795 le prestazioni - tra screening, vaccinazioni, controlli clinici e servizi amministrativi - di cui i cittadini hanno usufruito nella villaggio della salute allestito in piazza Comitato 1860 a Misilmeri, nell'ambito della tappa dell’Open day itinerante della prevenzione, promosso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
