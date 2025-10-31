Asl Taranto Lead Partner di MINDFUL il progetto innovativo per la salute mentale e l’inclusione sociale nella regione transfrontaliera Grecia-Italia
Tarantini Time Quotidiano Si sono tenuti ieri e oggi gli incontri operativi del progetto MINDFUL (Mental health INnovation for Diversity, Fostering Universal Living), dedicato alla promozione della salute mentale e dell’inclusione sociale nella regione transfrontaliera tra Grecia e Italia. Il progetto, guidato da Asl Taranto e sostenuto dall’Ospedale Pediatrico di Corfù e da altri partner internazionali, mira a sviluppare modelli innovativi di assistenza sanitaria e inclusione sociale per bambini affetti da malattie croniche e genetiche e anziani con demenza, categorie particolarmente colpite da un accesso limitato ai servizi sanitari e dall’isolamento sociale, specie nelle aree rurali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
