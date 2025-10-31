ASL Avellino | controlli sui fitosanitari per la tutela della salute pubblica
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito dei controlli, disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Avellino, finalizzati sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla sanità pubblica, i tecnici della prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro congiuntamente ai tecnici della prevenzione collettiva hanno eseguito un controllo ufficiale presso una rivendita di prodotti fitosanitari. Nel corso dell’attività ispettiva è stato accertato che alcuni locali dell’attività commerciale risultavano privi della necessaria autorizzazione e carenti dei requisiti minimi (strutturali e funzionali) previsti dalla normativa vigente; è stata rilevata inoltre la presenza di prodotti fitosanitari non corrispondenti alla documentazione di scorta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
