Nell'ambito dei controlli, disposti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Avellino, finalizzati sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia alla sanità pubblica, i tecnici della prevenzione del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro congiuntamente ai tecnici della prevenzione collettiva hanno eseguito un controllo ufficiale presso una rivendita di prodotti fitosanitari. Nel corso dell'attività ispettiva è stato accertato che alcuni locali dell'attività commerciale risultavano privi della necessaria autorizzazione e carenti dei requisiti minimi (strutturali e funzionali) previsti dalla normativa vigente; è stata rilevata inoltre la presenza di prodotti fitosanitari non corrispondenti alla documentazione di scorta.

© Anteprima24.it - ASL Avellino: controlli sui fitosanitari per la tutela della salute pubblica