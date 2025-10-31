Asilo nido gratis confermata la misura dal comune brianzolo | come fare domanda
Confermata anche per l’anno scolastico 20252026 l’adesione alla misura Nidi Gratis Plus della regione Lombardia da parte del comune di Desio. L’iniziativa è rivolta ai figli di età compresa nella fascia 03 anni iscritti nei due asili nido pubblici di via Diaz e via Adamello.Cosa prevede Nidi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
