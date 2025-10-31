Asili pubblici privati e nidi a casa | cosa offre Bologna per i servizi alla prima infanzia

La nostra è una società in cui convivono paradossi. Se uno dei problemi del nostro tempo è il sovraffollamento, allo stesso tempo viviamo, almeno in Occidente, una crisi della natalità: le famiglie fanno sempre meno figli perché spesso non c’è abbastanza stabilità per scegliere di farne e lo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it