Il tour asiatico di questa settimana del Presidente Trump riaccende i fari sul rapporto tra Stati Uniti ed Asia, tema chiave della geopolitica dei prossimi decenni. La varietà di paesi che popola questo blocco continentale suggerisce una lettura attenta dei rapporti che vanno consolidandosi o erodendosi, tasselli importanti di un mosaico di alleanze internazionali che saranno il contesto nel quale si articolerà la competizione tra Stati Uniti e Cina negli anni a venire. Accanto a paesi come Giappone e Sud Corea, alleati di lungo corso del blocco transatlantico, esiste una varietà di paesi che presentano grandi opportunità per l'occidente, ma che necessitano di un sostanzioso investimento relazionale ed economico per esprimere appieno il potenziale di un rapporto fruttuoso.

© Bergamonews.it - Asean: la prossima frontiera della competizione tra Usa e Cina