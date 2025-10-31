Asean | la prossima frontiera della competizione tra Usa e Cina
Il tour asiatico di questa settimana del Presidente Trump riaccende i fari sul rapporto tra Stati Uniti ed Asia, tema chiave della geopolitica dei prossimi decenni. La varietà di paesi che popola questo blocco continentale suggerisce una lettura attenta dei rapporti che vanno consolidandosi o erodendosi, tasselli importanti di un mosaico di alleanze internazionali che saranno il contesto nel quale si articolerà la competizione tra Stati Uniti e Cina negli anni a venire. Accanto a paesi come Giappone e Sud Corea, alleati di lungo corso del blocco transatlantico, esiste una varietà di paesi che presentano grandi opportunità per l’occidente, ma che necessitano di un sostanzioso investimento relazionale ed economico per esprimere appieno il potenziale di un rapporto fruttuoso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Inizia in Paesi APEC rassegna programmi cinematografici e televisivi cinesi di alta qualità del CMG In concomitanza della ormai prossima visita di Stato del Presidente cinese, Xi Jinping, in Corea del Sud, e della sua partecipazione alla 32esima Riunione info - facebook.com Vai su Facebook
Donald #Trump: dopo l'incontro con Vladimir #Putin a Budapest, rischia di saltare anche l'incontro con #XiJinping. Il presidente Usa, infatti, ha gettato dubbi su un possibile vertice con l'omologo cinese previsto verso la fine della prossima settimana in Corea d - X Vai su X