Ascolti TV il Grande Fratello al giovedì peggio del lunedì 13.1% Noi del Rione Sanità al 17.7%
Èpartita questa settimana la nuova collocazione settimanale del “ Grande Fratello “. Oltre al lunedì, infatti il reality condotto da Simona Ventura è andato in onda anche ieri sera, riproponendo la formula del raddoppio settimanale che è stata già adottata in altre edizioni del programma. La puntata di ieri sera, tra confronti, sorprese e l’ingresso di Valentina (un filone narrativo già percorso in altre edizioni), non ha portato miglioramenti in termini di ascolti, anzi. Al giovedì, infatti, il “ Grande Fratello ” fa peggio e sembra affondare: 13.1% di share. Ecco, nel dettaglio gli ascolti della prima serata di ieri, giovedì 30 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
