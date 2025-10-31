Ascolti tv ieri sera 31 ottobre 2025 | male per il Grande Fratello 13,1% di share reality battuto da Noi del Rione Sanità 17.7% di share
Ecco gli ascolti tv dei programmi in prima serata di ieri, giovedì 31 ottobre 2025: il Grande Fratello non decolla Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 30 ottobre 2025, in prima serata. Ecco i dati Auditel della sfida tra il Grande Fratello su Canale 5, X Factor su Italia 1 e molti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Grandi ascolti anche ieri, grazie! Qui è quando parlo dello spernacchiabile Salvini. Ero in collegamento da Sanremo, perché ieri ho presentato il Premio Tenco all’Ariston. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo record di ascolti per #Foodish! Il programma che con @Jbastianich ricerca le nuove tendenze nel mondo del food, ieri ha registrato una media di 677k spettatori con il 3,34% di share! Grazie! ? #Foodish dal lunedì al venerdì alle 20:30 su @TV8it U - X Vai su X
Ascolti tv ieri (30 ottobre): il GF di Simona Ventura crolla col raddoppio, Geppi Cucciari vola - Noi del Rione Sanità vince ma cala al 17,7% di share, record negativo per il reality di Canale 5, : tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it
Ascolti tv giovedì 30 ottobre: Noi del rione Sanità, Grande Fratello, Piazzapulita - Ascolti tv 30 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it
Grande Fratello ascolti tv ieri giovedì: flop totale, peggio di così non si poteva! Chiuderà prima? - Il Grande Fratello di Simona Ventura, andato in onda di giovedì, sembra non migliorare in termini di ascolti tv: ecco i dati di ieri. Secondo donnapop.it