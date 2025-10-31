Ascolti tv i dati del 30 ottobre 2025

Cala la Rai. Nella serata di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha coinvolto 2.769.000 spettatori pari al 17.7% di share. Poi, su Canale5 Grande Fratello ha registrato 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 801.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 985.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.142.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio si ferma a 685.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 821.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua ottiene 336. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 30 ottobre 2025

Altre letture consigliate

Ascolti Rai1: da quando “Affari Tuoi” ha una anteprima, Auditel ne rileva i dati separatamente. E il risultato sorprende: è meno vista di “Cinque Minuti” di Bruno Vespa. Su Rai1: Cinque Minuti: 3.669.000 spettatori (20.2%) Presentazione di Affari Tuoi: 3.513 - facebook.com Vai su Facebook

"ascolti tv" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Ascolti tv 30 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Noi del Rione Sanità e del GF - La prima serata ha visto scontrarsi Noi del Rione Sanità su Rai1 e il Grande Fratello su Canale 5, dopo la ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv ieri (30 ottobre): il GF di Simona Ventura crolla col raddoppio, Geppi Cucciari vola - Noi del Rione Sanità vince ma cala al 17,7% di share, record negativo per il reality di Canale 5, : tutti i dati Auditel ... Da libero.it

Ascolti tv, i dati del 30 ottobre 2025 - Nella serata di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha coinvolto 2. Riporta 361magazine.com