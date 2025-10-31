Ascolti TV | Giovedì 30 Ottobre 2025

Serata di grande competizione televisiva quella di giovedì 30 ottobre 2025, con una programmazione variegata che ha tenuto incollati milioni di telespettatori davanti alla tv. Su Rai 1 è andato in onda il film Noi del rione Sanità, mentre su Canale 5 ha tenuto banco un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Rete 4 ha proposto una nuova puntata del talk politico Dritto e Rovescio, e Italia 1 ha puntato sull’azione con Vendetta. Spazio all’attualità e all’approfondimento su La7 con Piazzapulita, mentre Rai 3 ha offerto al pubblico la leggerezza e la cultura di Splendida cornice. Ma qual è stato il programma più visto della serata? I dati Auditel, diffusi come sempre dalle 10 del mattino, svelano chi ha conquistato il pubblico del giovedì sera. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

