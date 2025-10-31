Ascolti TV | Giovedì 30 Ottobre 2025 Noi del Rione Sanità cala al 17.7% GF sprofonda al 13.1% benissimo la Cucciari 7.4%

Nella serata di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità ha interessato 2.769.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della sesta puntata ) ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 801.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 Vendetta incolla davanti al video 985.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.142.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 685.000 spettatori (5.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 821.000 spettatori e il 6.3%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 30 Ottobre 2025. Noi del Rione Sanità cala al 17.7%, GF sprofonda al 13.1%, benissimo la Cucciari (7.4%)

