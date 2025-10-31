Ascolti TV | Giovedì 30 Ottobre 2025 Noi del Rione Sanità cala al 17.7% GF sprofonda al 13.1% benissimo la Cucciari 7.4%

Davidemaggio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, su Rai1 Noi del Rione Sanità  ha interessato 2.769.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5  Grande Fratello  ( qui la cronaca della sesta puntata ) ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene 801.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1  Vendetta  incolla davanti al video 985.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3  Splendida Cornice  segna 1.142.000 spettatori (7.4%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza 685.000 spettatori (5.6%). Su La7  Piazzapulita  raggiunge 821.000 spettatori e il 6.3%. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

